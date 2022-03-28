"Укрзалізниця" спільно з Чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) спільно з Чеськими залізницями призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії за маршрутом Мостиська ІІ - Богумін.

Як повідомила УЗ у телеграм-каналі у понеділок, від станції Мостиська поїзд вирушить 30 березня о 15:15 та прибуде до Богуміну о 22:36.

Можливе продовження маршруту поїзда до міста Брно з боку Чеської залізниці.

УЗ зазначає, що дістатися станції Мостиська можна електричкою зі Львова: найзручніший рейс відправляється о 9:02 і прибуває на ст. Мостиська ІІ об 11:03.