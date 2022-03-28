Події

12:14 28.03.2022

"Укрзалізниця" спільно з Чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії

1 хв читати
"Укрзалізниця" спільно з Чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) спільно з Чеськими залізницями призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії за маршрутом Мостиська ІІ - Богумін.

Як повідомила УЗ у телеграм-каналі у понеділок, від станції Мостиська поїзд вирушить 30 березня о 15:15 та прибуде до Богуміну о 22:36.

Можливе продовження маршруту поїзда до міста Брно з боку Чеської залізниці.

УЗ зазначає, що дістатися станції Мостиська можна електричкою зі Львова: найзручніший рейс відправляється о 9:02 і прибуває на ст. Мостиська ІІ об 11:03.

Теги: #поїзд #укрзалізниця #чехія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 27.03.2022
"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

18:58 26.03.2022
"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

13:14 26.03.2022
"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

21:40 25.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

20:42 24.03.2022
Російські війська обстріляли евакуаційний потяг під Васильковом, постраждалих немає - голова "Укрзалізниці"

Російські війська обстріляли евакуаційний потяг під Васильковом, постраждалих немає - голова "Укрзалізниці"

21:04 22.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

12:53 21.03.2022
Вхід у вокзали та посадка в потяги в Києві під час комендантської години 21-23 березня дозволені тільки транзитним пасажирам і тим, хто прийде сьогодні до 20:00, - УЗ

Вхід у вокзали та посадка в потяги в Києві під час комендантської години 21-23 березня дозволені тільки транзитним пасажирам і тим, хто прийде сьогодні до 20:00, - УЗ

12:45 21.03.2022
Прем'єр Чехії: Спільний підхід до РФ і санкцій – це єдиний спосіб зупинити Путіна

Прем'єр Чехії: Спільний підхід до РФ і санкцій – це єдиний спосіб зупинити Путіна

12:11 21.03.2022
"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний поїзд із Дніпра

"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний поїзд із Дніпра

20:30 20.03.2022
"Укрзалізниця" з 21 березня запускає човникові рейси "Дарниця – Святошин" у столиці

"Укрзалізниця" з 21 березня запускає човникові рейси "Дарниця – Святошин" у столиці

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Генштабі ЗСУ попереджають про можливе заподіяння ракетних ударів по Україні Чорноморським флотом РФ

Переговори Україна-РФ у Туреччині розпочнуться у вівторок - Арахамія

Армія РФ обстріляла касетними системами залпового вогню позиції 128 ОГШБр, більшість снарядів вразили мирні населені пункти

ДСНС: станом на ранок понеділка пожеж у зоні ЧАЕС немає

Гуманітарні коридори 28 березня не будуть відкриті через загрозу провокацій – Верещук

ОСТАННЄ

Вселенський патріарх Варфоломій прибув із візитом до Польщі, щоб передати своє благословення біженцям із України

ЄК рекомендує державам-членам скасувати "золоті паспорти" для санкційних росіян і білорусів

До України прибули 27 пожежно-рятувальних машин та 50 тонн обладнання, переданих Францією

У Генштабі ЗСУ попереджають про можливе заподіяння ракетних ударів по Україні Чорноморським флотом РФ

На Сумщині окупанти наїхали на пішоходів, одна людина загинула

РФ зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступу

Переговори Україна-РФ у Туреччині розпочнуться у вівторок - Арахамія

Зустрічі Путіна і Зеленського після російсько-українських переговорів у Стамбулі очікувати не варто - Пєсков

На Київщині внаслідок обстрілу сталася пожежа на території церкви

Армія РФ обстріляла касетними системами залпового вогню позиції 128 ОГШБр, більшість снарядів вразили мирні населені пункти

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА