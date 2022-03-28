Події

12:09 28.03.2022

У найближчі дві доби в Україні очікується тепла погода з невеликими опадами

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У найближчі дві доби в Україні очікується тепла погода з невеликими опадами

У найближчі дві доби, 29 та 30 березня, погоду України визначатиме тепле повітря з південного заходу Європи, а вдень у північній половині атмосферний фронт, повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 29 березня, вночі без опадів. Удень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. На Лівобережжі та у високогір'ї Карпат пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у південних, східних областях та в Карпатах від 4° тепла до 1° морозу. Вдень 11-16°, у південно-західній частині 15-20°.

У Києві у ніч на вівторок без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 29 березня у Києві була зафіксована у 1888 році і становила 21,5°, найнижча вночі - 10,8° морозу у 2013 році.

У середу, 30 березня, у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях невеликий, подекуди помірний дощ. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У південних, східних, Дніпропетровських областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°. На півдні країни 16-21°, у північній частині - 9-14° тепла.

У Києві у середу невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

Теги: #погода #прогноз
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