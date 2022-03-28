Тимчасовий повірений Словенії починає роботу в Києві

Тимчасовий повірений у справах Словенії в Україні Боштьян Лесяк (Boštjan Lesjak) прибув до Києва та приступає до роботи, йдеться у повідомленні МЗС Словенії у твіттері.

"Місто порожнє, вдалині чути сигнали тривоги та вибухи, зрештою, життя у тих, хто залишився в столиці, йде нормально", - цитуються слова дипломата після прибуття.

Твіт проілюстрований фотографіями, на яких Лесяк підняв прапори Словенії та Євросоюзу біля посольства Словенії в Києві.

Раніше посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі повідомляв, що крім нього дипломатичний корпус у Києві представлений ще послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гульдере та апостольським нунцієм в Україні архієпископом Вісвалдасом Кульбокасом.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янші разом із прем'єрами Польщі Матеушем Моравецьким та Чехії Петром Фіалою відвідали Київ 15 березня.