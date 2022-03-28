ЗС України витіснили супротивника з одного з районів Рубіжного, вночі знову обстріляно будинки у Сєверодонецьку та Рубіжному

У ніч на понеділок російські окупанти знову обстріляли будинки у Сєвєродонецьку та Рубіжному, з останнього міста ЗСУ вдалося відтіснити супротивника з одного з районів, повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Росіяни не в змозі просунутися далі, тому продовжують зриватися на мирних жителях – за останню ніч обстріляно будинки у Сєверодонецьку та Рубіжному, про трагедію в Боровському із загибеллю дитини та пораненням ще однієї вже відомо всім. Вчора ЗСУ витіснили ворога з одного з районів Рубіжного" , – написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Загалом у Луганській та Донбасі за день ми відбили 5 масованих атак російської армії – знищено танки, БМП, автотранспорт супротивника.

Також Гайдай повідомив, що рятувальники змогли скористатися відносною тишею та відновити роботу насосної станції у Рубіжному та надати людям "довгоочікувану воду".