Події

22:23 27.03.2022

У 2022 році для вступу на бюджет необхідно буде скласти мультипредметний тест, а контрактникам – лише подати мотиваційного листа

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У 2022 році для вступу на бюджет необхідно буде скласти мультипредметний тест, а контрактникам – лише подати мотиваційного листа

У 2022 році для вступу на бюджет абітурієнтам необхідно буде скласти національний мультипредметний тест, а контрактникам - лише подати мотиваційного листа, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Якщо це вища освіта на підставі повної загальної середньої освіти, то у проєкті ми передбачаємо, що у спеціальностях із творчим конкурсом враховуватимуть заяву, результат творчого конкурсу та мотиваційний лист. В інших спеціальностях для вступу на бюджет – це буде заява, національний мультипредметний тест і мотиваційний лист. Інші спеціальності на контракт – лише заява та мотиваційний лист", - сказав він у ефірі українських телеканалів у неділю ввечері.

Щодо вступу до вищих військових закладів, то за словами міністра, буде збережено чинні правила прийому до таких закладів.

Він також наголосив, що якщо спеціальності потребують творчих конкурсів – то такий конкурс буде єдиною складовою конкурсного балу для вступу до вишу.

Шкарлет додав, що проєкт умов прийому ще необхідно затвердити.

Міністр наголосив, що влада хоче цьогоріч максимально сприяти тому, щоб абітурієнти вступали саме до українських вишів.

Раніше депутат Верховної Ради від фракції "Голос", секретар комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа заявила, що мультипредментний онлайн-тест передбачатиме українську мову, історію України і математику.

Як повідомлялося, 24 березня Верховна Рада скасувала складання державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного іспиту у 2022 році.

Після цього Шкарлет заявив, що завдяки цифровізації буде створено максимально безпечні умови для учасників вступної кампанії.

Теги: #україна #умови #вступ #виші
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