Японія має намір переглянути стратегію нацбезпеки

Японська влада планує цього року переглянути стратегію нацбезпеки, при цьому можливі кардинальні зміни в оборонному потенціалі країни, заявив у неділю прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

"Японія не виключатиме жодних варіантів із фундаментальним посиленням своїх оборонних можливостей, поки уряд націлений на перегляд національної стратегії безпеки - довгострокових директив - до кінця року... заявив Кісіда у промові для випускників Національної академії оборони", - повідомило видання "Майніті".

Також Кісіда згадав ситуацію в Україні, зазначивши, що вона може привести світ "до найбільшої кризи" з часів Другої світової війни, і що дії різних країн визначать майбутнє міжнародної спільноти.

"Одностороння зміна статус-кво силою ніколи не має статися в Індо-Тихоокеанському регіоні, особливо у Східній Азії", - наголосив прем'єр.

Він зазначив, що ситуація в сфері безпеки навколо Японії стає "найбільш серйозною", і навів як приклади дії КНР у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях і ракетні випробування КНДР.