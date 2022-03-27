Британська влада призупиняє наукову співпрацю з університетами РФ

Лондон на тлі ситуації в Україні вирішив поки що відмовитися від фінансованих з бюджету Великої Британії досліджень, наукового співробітництва з університетами РФ і низкою російських компаній, йдеться в заяві британського міністра науки Джорджа Фрімана.

"Уряд вирішив призупинити фінансовані за рахунок бюджету дослідження і наукове співробітництво з російськими університетами і компаніями, що представляють стратегічне значення для російської держави", - наголошується в пресрелізі, опублікованому на сайті Даунінг-стріт.

Міністр уточнив, що, зокрема, поставлено на паузу всі платежі, які мали надходити через британські держфонди на напрями, пов'язані з Росією. Також Британія відмовляється фінансувати через свої структури будь-які нові дослідницькі проєкти з Росією, призупиняє міжурядовий діалог двох країн з питань науки та інновацій.

Водночас він уточнив, що мета цих заходів - завдати шкоди владі РФ, фізичним і юридичним особам, тісно пов'язаним з Москвою. Міністр пояснив, що Лондон не має наміру вводити санкції проти конкретних російських вчених та інноваторів.