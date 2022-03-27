Підрозділи РФ переміщуються до Білорусі - Генштаб ЗСУ

Триває переміщення підрозділів РФ до Республіки Білорусь, повідомив Генштаб Збройних сил України.

"Зазначені заходи проводяться з метою ротації підрозділів, які зазнали значних втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених і хворих військовослужбовців", - йдеться у зведенні Генштабу станом на 12.00 27 березня.

Частина підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь продовжує перебувати на полігонах, наголошується в повідомленні.