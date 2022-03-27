Події

13:02 27.03.2022

У Києві з 28 березня відключать опалення

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У Києві з 28 березня відключать опалення

Опалювальний сезон завершується в Києві з понеділка, 28 березня, йдеться в розпорядженні Київської міської Військової адміністрації №475 від 25 березня.

"Закінчити опалювальний період житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури міста Києва з 28 березня 2022 року", - йдеться в тексті розпорядження за підписом начальника військової міськадміністрації Миколи Жирнова.

Згідно з текстом розпорядження, відключення систем опалення в закладах охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних закладах здійснюватиметься за письмовими заявами їхніх керівників

 

Теги: #київ #опалення
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