26 березня гуманітарними коридорами евакуювали 5 208 осіб

Протягом доби 26 березня гуманітарними коридорами евакуювали 5 208 людей із Київської та Луганської областей, а також Маріуполя, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, з Київської області евакуювали 351 людину, з Луганської - 526.

4 331 житель Маріуполя дістався Запоріжжя після розблокування руху евакуаційної колони, яку російські війська затримали на дві доби.

Машинами швидкої допомоги доправлено до лікарні Запоріжжя двох тяжко поранених дітей та одне немовля з пневмонією.

До Луганської області доставлено 80 тонн гуманітарної допомоги.