Кабмін прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги - Верещук

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою прирівняв каски і бронежилети до гуманітарної допомоги, для ввезення якої на територію України достатньо заповнити тільки відповідну декларацію на митному переході, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Завершилося засідання Кабінету Міністрів України - і ми ухвалили постанову, за яку я дуже дякую нашим волонтерам, які сигналізували нам про те, чого не вистачає їм для того, щоб такі необхідні товари, як каски, бронежилети і все, що захищає життя наших військовослужбовців, потрапляли до них якомога швидше. І результатом нашої співпраці стала постанова, згідно з якою каски і бронежилети прирівнюються до гуманітарної допомоги", – сказала вона у своєму відеозверненні.

Віцепрем'єр-міністр пояснила, що більше немає необхідності отримувати будь-які спеціальні дозволи і договори від органів державної влади і відомств, що дозволяють ввезення касок і бронежилетів на територію України.

"Ніякої бюрократії - тільки декларативний принцип: на митному переході заповнюємо декларацію – і веземо каски та бронежилети", – зазначила Верещук.

Крім того, за її словами, ухвалена урядом постанова передбачає окремий порядок пропуску через митний кордон таких товарів, як пластини для бронежилетів, переносні радіостанції, безпілотні літальні апарати, квадрокоптери нецивільного призначення, біноклі, монокуляри, інші оптичні труби, коліматорні приціли, магніфери, збільшувачі, тепловізори, прилади нічного бачення.

"З сьогоднішнього дня для їх ввезення необхідно мати тільки гарантійний лист кінцевого користувача", - уточнила вона.

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