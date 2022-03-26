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21:55 26.03.2022

Ракетні удари по Львову – це спроба налякати іноземних дипломатів, що перебувають у місті, заявив Єрмак

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Ракетні удари по Львову – це спроба налякати іноземних дипломатів, що перебувають у місті, заявив Єрмак

Ракетні удари по Львову – це спроба налякати українців та іноземних дипломатів, які перебувають у місті, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ракетні удари росіян по місту Львів – це спроба налякати українців, дипломатів демократичних країн, які перебувають у місті. Україну точно не злякати такими злочинами росіян, а західним партнерам хочу ще раз сказати - закрийте небо, покажіть силу, таку, яку показує українська армія в боротьбі з російською", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетних ударів у межах Львова, за попередніми даними, постраждали п'ятеро людей.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, горить один із промислових об'єктів, де зберігається паливо, житлова інфраструктура не постраждала.

Станом на 18:55 повідомляється про ще один ракетний удар по Львову, в результаті якого сталися три потужні вибухи.

Теги: #удар #львів #ракетний
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