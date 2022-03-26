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21:05 26.03.2022

Війська РФ можуть створити країнам Східної Європи не лише ракетну, а й загальновійськову загрозу – Зеленський у розмові з Дудою

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Війська РФ можуть створити країнам Східної Європи не лише ракетну, а й загальновійськову загрозу – Зеленський у розмові з Дудою

Війська РФ можуть створити країнам Східної Європи не лише ракетну, а й загальновійськову загрозу, якщо партнери України не допоможуть їй із літаками, танками та ППО заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час розмови глава держави вкотре наголосив на необхідності запобігання обстрілу Росією українських міст із повітря і висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, зокрема Польщі, досі не передані Україні, незважаючи на те, що публічно ці країни та США заявляли про готовність до такого рішення.

"Якщо партнери не допоможуть Україні з літаками й танками, а такі можливості у них є, існує високий ризик, що російські війська створять уже не лише ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі", - заявив Зеленський, додавши, що ці літаки, танки та системи ППО великої дальності дозволили б Україні переламати перебіг бойових дій.

Глави України та Польщі, а також представники їхніх офісів обговорили функціонування енергосистем України у єдиній енергетичній мережі Європи. Міністри енергетики двох держав отримали доручення продовжити консультації після завершення розмови.

Дуда повідомив, що Польща вже прийняла 2,3 млн. українців і забезпечує їх усім необхідним.

У свою чергу, Зеленський подякував польському колезі за прийом українських біженців.

Зазначається, що коли розмова між президентами добігала кінця, російські ракети здійснили повітряний удар по Львову, який розташований за 50 кілометрів від польського кордону.

 

 

Теги: #росія #загроза #східна_європа
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