"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею відправлять додатковий евакуаційний рейс до Чехії.

Як зазначено в повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці", проїзд зазначеним потягом є безкоштовним.

"Поїзд №911 Мостиська ІІ – Богумін відправиться зі станції Мостиська 27 березня о 15:15 та прибуде в Богумін о 21:26", - наголошується в повідомленні.

Дістатися станції Мостиська можна електричкою зі Львова - найзручніший рейс вирушає о 9:02 і прибуває на ст. Мостиська ІІ об 11:03.