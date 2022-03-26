Події

18:58 26.03.2022

"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

1 хв читати
"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею відправлять додатковий евакуаційний рейс до Чехії.

Як зазначено в повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці", проїзд зазначеним потягом є безкоштовним.

"Поїзд №911 Мостиська ІІ – Богумін відправиться зі станції Мостиська 27 березня о 15:15 та прибуде в Богумін о 21:26", - наголошується в повідомленні.

Дістатися станції Мостиська можна електричкою зі Львова - найзручніший рейс вирушає о 9:02 і прибуває на ст. Мостиська ІІ об 11:03.

 

Теги: #укрзалізниця #чехія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 26.03.2022
"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

21:40 25.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

21:04 22.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

12:53 21.03.2022
Вхід у вокзали та посадка в потяги в Києві під час комендантської години 21-23 березня дозволені тільки транзитним пасажирам і тим, хто прийде сьогодні до 20:00, - УЗ

Вхід у вокзали та посадка в потяги в Києві під час комендантської години 21-23 березня дозволені тільки транзитним пасажирам і тим, хто прийде сьогодні до 20:00, - УЗ

12:45 21.03.2022
Прем'єр Чехії: Спільний підхід до РФ і санкцій – це єдиний спосіб зупинити Путіна

Прем'єр Чехії: Спільний підхід до РФ і санкцій – це єдиний спосіб зупинити Путіна

12:11 21.03.2022
"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний поїзд із Дніпра

"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний поїзд із Дніпра

20:30 20.03.2022
"Укрзалізниця" з 21 березня запускає човникові рейси "Дарниця – Святошин" у столиці

"Укрзалізниця" з 21 березня запускає човникові рейси "Дарниця – Святошин" у столиці

17:44 20.03.2022
У березні "Укрзалізниця" евакуювала 2,77 млн людей та доставыла 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги

У березні "Укрзалізниця" евакуювала 2,77 млн людей та доставыла 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги

16:42 20.03.2022
"Укрзалізниця" повертає платний проїзд рейсами з заходу на схід і за кордон, евакуаційні поїзди залишаться безкоштовними

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд рейсами з заходу на схід і за кордон, евакуаційні поїзди залишаться безкоштовними

16:40 20.03.2022
"Укрзалізниця" відремонтувала швидкісний потяг Hyundai Rotem

"Укрзалізниця" відремонтувала швидкісний потяг Hyundai Rotem

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поблизу Львова завдано ще одного ракетного удару

Окупанти продовжують вести війну проти України

У Львові внаслідок ворожого обстрілу горить промисловий об'єкт, де зберігається паливо

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1104 цивільних, ще 1754 поранено – ООН

У Львові сталися три сильні вибухи, людей просять залишатися в укриттях - влада

ОСТАННЄ

Поблизу Львова завдано ще одного ракетного удару

Окупанти продовжують вести війну проти України

Колона з 4 тис. маріупольців, яка блокувалася окупантами дві доби, вже продовжує рух у бік Запоріжжя

У Львові внаслідок ворожого обстрілу горить промисловий об'єкт, де зберігається паливо

У Маріуполі окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів із лікарні – Маріупольська міськрада

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1104 цивільних, ще 1754 поранено – ООН

Унаслідок ракетного удару по Львову постраждали 5 людей – голова ОВА

Байден зустрівся з українськими біженцями в Польщі

Російські війська обстріляли Боярку, поранено 4 особи, зокрема дитину – прокуратура

Міноборони Туреччини нейтралізувало схожий на міну предмет у Босфорі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА