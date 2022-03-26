У Львові внаслідок ворожого обстрілу горить промисловий об'єкт, де зберігається паливо

Унаслідок обстрілу у Львові горить один із промислових об'єктів, де зберігається паливо, житлова інфраструктура не постраждала, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Львів. Унаслідок обстрілу горить один із промислових об'єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала. На місці працюють усі відповідні служби. Прошу всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні мера в телеграм-каналі.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетних ударів у межах Львова, за попередніми даними, постраждали п'ятеро людей.