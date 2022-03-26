Комендантської години в Києві та області вдень у неділю не буде - Кличко

Оголошеної раніше півторадобової комендантської години в Києві та області з вечора суботи до ранку понеділка не буде, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Я маю нову інформацію від військового командування, яку я хотів би озвучити. Відповідно до інформації, яку вони мають, було ухвалено рішення, що комендантської години завтра вдень не буде", - сказав Кличко в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він уточнив, що комендантську годину буде запроваджено в колишньому режимі та триватиме з 20:00 субот до 07:00 неділі. "Вдень можна буде вільно пересуватися", - наголосив мер Києва.