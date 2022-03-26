Події

14:32 26.03.2022

Комендантської години в Києві та області вдень у неділю не буде - Кличко

1 хв читати
Комендантської години в Києві та області вдень у неділю не буде - Кличко

Оголошеної раніше півторадобової комендантської години в Києві та області з вечора суботи до ранку понеділка не буде, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Я маю нову інформацію від військового командування, яку я хотів би озвучити. Відповідно до інформації, яку вони мають, було ухвалено рішення, що комендантської години завтра вдень не буде", - сказав Кличко в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він уточнив, що комендантську годину буде запроваджено в колишньому режимі та триватиме з 20:00 субот до 07:00 неділі. "Вдень можна буде вільно пересуватися", - наголосив мер Києва.

 

Теги: #кличко #київ #комендантська_година
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 26.03.2022
У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

10:06 26.03.2022
Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

10:49 25.03.2022
Задимлення у Києві спричинене пожежами, що виникли через ворожі обстріли в передмісті - КМВА

Задимлення у Києві спричинене пожежами, що виникли через ворожі обстріли в передмісті - КМВА

21:10 24.03.2022
У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година

У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година

20:25 24.03.2022
Від початку російського повномасштабного вторгнення в Києві загинуло 75 мирних жителів, із них чотири дитини - Кличко

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Києві загинуло 75 мирних жителів, із них чотири дитини - Кличко

18:37 24.03.2022
Барселона передасть спецтехніку для потреб Києва - Кличко

Барселона передасть спецтехніку для потреб Києва - Кличко

15:00 24.03.2022
Понад 650 укриттів у Києві підключено до Wi-Fi – КМДА

Понад 650 укриттів у Києві підключено до Wi-Fi – КМДА

18:50 23.03.2022
Ворожі війська обстріляли парковку торговельного центру в Подільському районі Києва, одна людина загинула, двоє поранені

Ворожі війська обстріляли парковку торговельного центру в Подільському районі Києва, одна людина загинула, двоє поранені

11:57 23.03.2022
У Києві внаслідок обстрілів сталося загорання приватних будинків, гаражів і багатоповерхівок, одну людину госпіталізовано - ДСНС

У Києві внаслідок обстрілів сталося загорання приватних будинків, гаражів і багатоповерхівок, одну людину госпіталізовано - ДСНС

09:36 23.03.2022
У Києві працюють Північний і Дарницькі мости, частково відновили роботу наземний комунальний транспорт і метрополітен у режимі перевезень

У Києві працюють Північний і Дарницькі мости, частково відновили роботу наземний комунальний транспорт і метрополітен у режимі перевезень

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві - CNN

Жителі Славутича чинять героїчний спротив загарбникам - Арестович

Мер Славутича вийшов на свободу, заявив, що російські окупанти залишать місто після обіду

У Запорізькій області окупанти заблокували рух машин біженців із Маріуполя, в колоні є "швидкі" з пораненими дітьми - омбудсмен

У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

ОСТАННЄ

Кулеба і Резніков обговорили з Блінкеном і Остіном допомогу Україні зброєю

Кулеба: Байден впевнений, що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття

Окупанти зруйнували близько 4500 будинків і майже 400 навчальних закладів – Чернишов

У ніч на неділю Україна перейде на літній час

Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві - CNN

Жителі Славутича чинять героїчний спротив загарбникам - Арестович

У Київській області запустили Telegram-бот з пошуку зниклих

Холодне повітря з півночі Європи прийде в Україну

Мер Славутича вийшов на свободу, заявив, що російські окупанти залишать місто після обіду

"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА