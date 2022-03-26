Події

11:51 26.03.2022

У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

1 хв читати
У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

У Києві та Київській області знову запроваджується посилена комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Комендантська година в Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена. І триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка – 28 березня", - йдеться в повідомленні Кличка в телеграм-каналі в суботу.

У повідомленні наголошується, що по місту під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

"Кияни можуть вийти на вулицю тільки для того, щоб пройти до укриття за сигналом тривоги. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть", - повідомив мер столиці.

Теги: #київ #комендантська_година
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:06 26.03.2022
Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

10:49 25.03.2022
Задимлення у Києві спричинене пожежами, що виникли через ворожі обстріли в передмісті - КМВА

Задимлення у Києві спричинене пожежами, що виникли через ворожі обстріли в передмісті - КМВА

21:10 24.03.2022
У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година

У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година

20:25 24.03.2022
Від початку російського повномасштабного вторгнення в Києві загинуло 75 мирних жителів, із них чотири дитини - Кличко

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Києві загинуло 75 мирних жителів, із них чотири дитини - Кличко

15:00 24.03.2022
Понад 650 укриттів у Києві підключено до Wi-Fi – КМДА

Понад 650 укриттів у Києві підключено до Wi-Fi – КМДА

18:50 23.03.2022
Ворожі війська обстріляли парковку торговельного центру в Подільському районі Києва, одна людина загинула, двоє поранені

Ворожі війська обстріляли парковку торговельного центру в Подільському районі Києва, одна людина загинула, двоє поранені

11:57 23.03.2022
У Києві внаслідок обстрілів сталося загорання приватних будинків, гаражів і багатоповерхівок, одну людину госпіталізовано - ДСНС

У Києві внаслідок обстрілів сталося загорання приватних будинків, гаражів і багатоповерхівок, одну людину госпіталізовано - ДСНС

09:36 23.03.2022
У Києві працюють Північний і Дарницькі мости, частково відновили роботу наземний комунальний транспорт і метрополітен у режимі перевезень

У Києві працюють Північний і Дарницькі мости, частково відновили роботу наземний комунальний транспорт і метрополітен у режимі перевезень

09:01 23.03.2022
У результаті обстрілів у Києві пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, четверо людей поранено

У результаті обстрілів у Києві пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, четверо людей поранено

22:05 22.03.2022
У Києві затримали двох посібників російських окупантів

У Києві затримали двох посібників російських окупантів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1081 цивільного, ще 1707 поранені – ООН

Відсутність експорту сільгосппродукції з України вдарить по багатьох регіонах світу – Зеленський

Ядерний статус не повинен бути "дозволом на несправедливість" - Зеленський

Унаслідок російського вторгнення в Україні загинули 136 дітей, ще 199 дістали поранень – Офіс генпрокурора

Противник здійснив розгортання практично всіх наявних підрозділів росгвардії для придушення протестів жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та частково Маріуполя

ОСТАННЄ

На Харківщині ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані, бої на Ізюмському напрямку тривають

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1081 цивільного, ще 1707 поранені – ООН

У Святошинському районі Києва відсутнє електропостачання: через обстріли в передмісті відключені дві лінії

Окупанти можуть здійснювати фейкову евакуацію цивільних із Бучі до Білорусі, це може бути небезпечно – секретар міськради

Російські окупанти захопили лікарню у Славутичі – голова Київської ОВА

Відсутність експорту сільгосппродукції з України вдарить по багатьох регіонах світу – Зеленський

Ядерний статус не повинен бути "дозволом на несправедливість" - Зеленський

Понад півсотні залізничників загинули від початку війни – голова правління "Укрзалізниці"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів - Чаус

У суботу в Україні працюватимуть чотири гумкоридори

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА