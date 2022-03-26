У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

У Києві та Київській області знову запроваджується посилена комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Комендантська година в Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена. І триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка – 28 березня", - йдеться в повідомленні Кличка в телеграм-каналі в суботу.

У повідомленні наголошується, що по місту під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

"Кияни можуть вийти на вулицю тільки для того, щоб пройти до укриття за сигналом тривоги. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть", - повідомив мер столиці.