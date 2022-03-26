На Сумщині тривають важкі бої, дуже скоро можна буде сказати, що ми звільнили деякі громади в регіоні

На Сумщині тривають важкі бої між російськими окупантами та українською армією, остання здобуває в них перемогу, тому ймовірно дуже скоро можна буде говорити про звільнення деяких громад регіону від загарбників, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Тривають бої. Тривають запеклі бої. Але це переможні бої, і я впевнений, що дуже скоро ми зможемо сказати, що ми звільнили деякі громади Сумської області", - сказав Живицький у своєму відеозверненні в суботу.

Глава ОВА уточнив, що бої тривають у Сумському, Охтирському та Конотопському районах.

"Тривають бої у Тростянецькій громаді, в Охтирському районі кілька населених пунктів. Триває, на жаль, обстріл пригородів м. Суми. Сьогодні вдень (у п'ятницю - ІФ) було здійснено бомбардування м. Охтирка. Знову великий вибух, знову бомба, великі руйнування. Охтирка… є якимось об'єктом особливої, надмірної уваги ворога", - зазначив Живицький.

Він також звернувся до керівників громад та інших представників місцевих органів влади з вимогою бути гранично обережними та акуратними з тією інформацією, яку вони повідомляють публічно.

"Це дуже важливий момент. Дуже важливий нюанс, яким нам не можна сьогодні в жодному разі зашкодити тим діям і тій роботі, яку ведуть і Збройні сили, і Територіальна оборона, і спецслужби наші... Не повідомляйте інформацію, яка не перевірена та не погоджена з обласною військовою адміністрацією", - наголосив голова ОВА.

Він додав, що публікація неперевіреної інформації кваліфікуватиметься як наявність у політиків "бажання нашкодити веденню військових дій та проведенню різноманітних заходів, спрямованих на звільнення тимчасово окупованих територій".