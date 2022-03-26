Події

08:00 26.03.2022

Рятувальники підвозять воду до населених пунктів Запорізької області, де немає водопостачання через обстріли

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Рятувальники підвозять воду до населених пунктів Запорізької області, де немає водопостачання через обстріли

Рятувальники ДСНС Запорізької області минулої доби п'ятниці, 25 березня, надавали допомогу у підвезенні технічної води до населених пунктів, які залишилися без водопостачання в результаті обстрілів.

"За добу рятувальники надали допомогу у підвезенні технічної води для населення м. Гуляйполе. У результаті обстрілів окупантів у населених пунктах відсутнє водопостачання. Загалом співробітники ДСНС підвезли 22 тонни технічної води", – йдеться у ранковому зведенні в фейсбуці в суботу.

Зазначається, що від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 фахівців особового складу.

Крім того, у м. Токмак рятувальники допомогли місцевим у приготуванні їжі та надали польову кухню.

"Підрозділи ДСНС перебувають у підвищеній готовності і на територіях, де тривають бої, після закінчення артобстрілів залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних подій", – повідомили у ДСНС.

Протягом доби рятувальники ліквідували 19 пожеж, не пов'язаних із військовими діями у Запоріжжі, Токмаку, Запорізькому, Василівському, Бердянському та Мелітопольському районах. Жертв і постраждалих немає", – сказано в зведенні.

Загалом для ліквідації наслідків подій залучалося 32 одиниці техніки та 122 рятувальники.

 

 

Теги: #дснс #ситуація #запорізька
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