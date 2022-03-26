Події

07:07 26.03.2022

Противник здійснив розгортання практично всіх наявних підрозділів росгвардії для придушення протестів жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та частково Маріуполя

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Противник здійснив розгортання практично всіх наявних підрозділів росгвардії для придушення протестів жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та частково Маріуполя

Станом на ранок суботи, 26 березня, ситуація на фронті залишається стабільною. Противник здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії із тимчасово окупованих територій України для придушення протестів мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя, повідомили у Генеральному штабі ЗС України.

"Ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення опору жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя. Окупанти намагаються активувати розвідувальні групи на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці Генштабу в фейсбуці в суботу.

Українські військові таку ситуацію пов'язують із нездатністю швидко заповнити втрати, здійснити належне перегрупування та застосування військ для підтримки необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни.

"На окремих напрямках ворог не залишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається завдати вогняної поразки окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має", – додали в Генштабі.

Крім того, окупанти продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки до відновлення наступальних дій. При комплектуванні підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення бойових дій із силами оборони, в результаті нестачі кваліфікованих кадрів, супротивник здійснює комплектування особовим складом із низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами та алкоголем.

В інформації наголошується, що з урахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил РФ та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка починається 1 квітня цього року, може стати проблемною.

"До того ж, проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом", – зазначили військові.

Крім того, зазначається, що техніка, що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, які намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані в результаті недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.

Угруповання сил оборони України продовжує вести оборонну операцію на певних напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони.

Так, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримання раніше визначених оборонних рубежів.

На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

 

 

Теги: #війна #зведення
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