Події

22:44 25.03.2022

Україні потрібні обмін розвідінформацією, важке озброєння та закриття неба – Єрмак

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Україні потрібні обмін розвідінформацією, важке озброєння та закриття неба – Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україні для того щоб вистояти, потрібні повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі, важке озброєння та закриття неба.

"Я закликав партнерів: час визнати Російську Федерацію державою-терористом. Офіційно. Час визнати Збройні сили Російської Федерації терористичною організацією. Настав час визнати їх злочинною організацією", - сказав він на брифінгу в п'ятницю

"Щоб вистояти, нам потрібні конкретні кроки. По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важке озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз. По-третє, нам необхідно закрити небо", - сказав він.

Глава Офісу президента зазначив, що це можуть бути "або літаки для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист громадянської інфраструктури, або далекобійні системи ППО. Варіанти є. На жаль, поки що немає політичної волі", - сказав він.

Теги: #війна #світ #допомога
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