Порошенко: Озброєння України – це найкоротший шлях до миру

Найкоротшою дорогою до світу є озброєння України, сказав п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко в ефірі російськомовного телеканалу "Настоящее время", який є медіапроєктом Радіо "Свобода" і "Голос Америки".

"На сьогодні є чітке розуміння всього світу, що для того, щоб швидше прокласти дорогу до миру, Україна має бути сильнішою. Щоб Україна була сильнішою, вона має бути озброєна. Значить постачання озброєння Україні і є найкоротшим шляхом до миру", – цитує Порошенка пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він зазначив, що постачання Україні озброєння, боєприпасів і військової техніки є частиною плану примусу Росії до миру, який був представлений і українській владі, і західним союзникам.

"Пункт перший називається Ленд-ліз. Це все – від живлення до боєприпасів, від танків до знарядь, від сплавів до технологій. І ми твердо розраховуємо, що цей ленд-ліз акт буде схвалений на підтримку України", – сказав Порошенко.

"Позиція друга – це закрите небо, не обов’язково натовськими ракетами. Ми маємо блискучих пілотів, які продемонстрували, що вони не дали росіянам захопити панування в повітрі. І вже збили понад 250 літаків та гелікоптерів, які прилетіли вбивати українців", – зазначив п'ятий президент.

"Панування в небі має бути за рахунок постачання літаків – включно з МІГ-29, комплексів протиповітряної оборони, включно С-300. І ми точно захистимо небо", – переконаний Порошенко.

"Для нас є мотивація величезна, бо ми б'ємось за свою землю, за свій народ, за свої сім'ї, за своїх батьків, за своє майбутнє. А що тут шукають російські солдати? Вони навіть не можуть відповісти. Вони не мають мотивації – і тому програють", – підсумував політик.