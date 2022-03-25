"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" оновила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 26 березня, йдеться в повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

З Києва призначено поїзди:

- о 8:00 "Дарницький вокзал - Львів";

- о 17:00 "Дарницький вокзал - Львів";

З Харкова вирушать потяги:

- о 8:00 "Інтерсіті+" "Харків – Львів";

- о 11:30 №229/230 "Харків – Ужгород";

- о 15:00 "Інтерсіті+" "Харків – Львів";

З Дніпра додано поїзд:

– на 20:00 №234/233 "Дніпро – Чоп".

З Краматорська призначено поїзди:

- на 13:00 №274/273 "Краматорськ – Львів";

- о 16:00 №276/275 "Краматорськ - Львів".

Додатковий рейс також вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.

"Укрзалізниця наголошує, що актуальний графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com".