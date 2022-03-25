Події

21:40 25.03.2022

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

1 хв читати
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" оновила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 26 березня, йдеться в повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

З Києва призначено поїзди:

- о 8:00 "Дарницький вокзал - Львів";

- о 17:00 "Дарницький вокзал - Львів";

З Харкова вирушать потяги:

- о 8:00 "Інтерсіті+" "Харків – Львів";

- о 11:30 №229/230 "Харків – Ужгород";

- о 15:00 "Інтерсіті+" "Харків – Львів";

З Дніпра додано поїзд:

– на 20:00 №234/233 "Дніпро – Чоп".

З Краматорська призначено поїзди:

- на 13:00 №274/273 "Краматорськ – Львів";

- о 16:00 №276/275 "Краматорськ - Львів".

Додатковий рейс також вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.

"Укрзалізниця наголошує, що актуальний графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com".

 

 

 

Теги: #евакуація #розклад #укрзалізниця
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:33 25.03.2022
Понад 37,6 тисячі мирних громадян вдалося евакуювати за тиждень

Понад 37,6 тисячі мирних громадян вдалося евакуювати за тиждень

22:31 25.03.2022
У п'ятницю спрацювали два гумкоридори, евакуйовано 7 331 людину - Верещук

У п'ятницю спрацювали два гумкоридори, евакуйовано 7 331 людину - Верещук

21:35 24.03.2022
За четвер із Донецької області було евакуйовано 103 особи, з них – 22 дитини

За четвер із Донецької області було евакуйовано 103 особи, з них – 22 дитини

18:02 24.03.2022
До Запоріжжя сьогодні приїхали 1077 маріупольців, зокрема 319 дітей – голова Донецької ОВА

До Запоріжжя сьогодні приїхали 1077 маріупольців, зокрема 319 дітей – голова Донецької ОВА

22:03 23.03.2022
23 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 4 554 українці

23 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 4 554 українці

21:38 23.03.2022
Із Бердянська до Запоріжжя евакуйований в середу 2491 маріуполець

Із Бердянська до Запоріжжя евакуйований в середу 2491 маріуполець

22:11 22.03.2022
Російські війська намагаються розгорнути евакуаційні автобуси з Маріуполя до Донецька

Російські війська намагаються розгорнути евакуаційні автобуси з Маріуполя до Донецька

21:04 22.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

10:12 22.03.2022
Евакуація маріупольців триватиме, доки з міста не вивезуть усіх - Верещук

Евакуація маріупольців триватиме, доки з міста не вивезуть усіх - Верещук

22:13 21.03.2022
21 березня гуманітарними коридорами евакуювали 8 057 осіб

21 березня гуманітарними коридорами евакуювали 8 057 осіб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу в зоні ООС відбито дев'ять атак російських окупантів, знищено майже 170 осіб і 36 одиниць техніки, збито три літаки й три БПЛА

Кабмін України розпочав виплати квітневих пенсій

Зеленський: Наші захисники підводять керівництво Росії до логічної думки – треба говорити

Цього тижня ЗСУ завдали ворогові потужних ударів із помітними втратами

Макрон розраховує найближчим часом знову провести розмову з Путіним

ОСТАННЄ

Офіс президента України нагородить компанії, які швидко пішли з російського ринку

Україні потрібні обмін розвідінформацією, важке озброєння та закриття неба – Єрмак

За добу в зоні ООС відбито дев'ять атак російських окупантів, знищено майже 170 осіб і 36 одиниць техніки, збито три літаки й три БПЛА

Верещук про плани відкрити офіс МКЧХ у Ростові-на-Дону: вимагаємо отримати від РФ списки примусово депортованих громадян України

Обладміністрації отримали завдання виділити землю для будівництва житла для тимчасово переміщених осіб

Кабмін України розпочав виплати квітневих пенсій

Зеленський: Наші захисники підводять керівництво Росії до логічної думки – треба говорити

Ірландія приєдналася до групи країн, прихильних забезпеченню відповідальності за злочини РФ в Україні

Порошенко: Озброєння України – це найкоротший шлях до миру

Цього тижня ЗСУ завдали ворогові потужних ударів із помітними втратами

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА