Буданов: Незабаром перед агресором розкриється справжнє пекло

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов заявив, що незабаром для російських військових в Україні настане справжнє пекло.

"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах... Треба сказати, що незабаром настане весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором розкриється справжнє пекло", - сказав Буданов в інтерв'ю The Nation у п'ятницю.

За його словами, незважаючи на відносний успіх українських військових у стримуванні росіян, "ситуація є дуже складною".

"На нашій території великі російські сили, і вони оточили міста України. Щодо перспектив миру, то, незважаючи на переговори, вони все ще залишаються туманними і непередбачуваними", - зазначив Буданов.

Глава ГУР зазначив, що "російська сторона ніколи не була передбачуваною у разі переговорів".

"Наша країна розуміє, з ким ми маємо справу, і ми не очікуємо тут жодного дива. Ми маємо справу з армією злочинців, мародерів, найманців, і ми готові боротись і перемагати", - заявив він.

Буданов звернув увагу на те, що "російське командування багато разів допускало прорахунки, і ми використовуємо ці прорахунки".

"Українська армія показала, що російська армія як друга армія у світі - це великий міф, це просто середньовічна концентрація живої сили, старі методи ведення війни", - сказав він.

Крім того, Буданов додав, що Україна має багато інформаторів у російській армії.

"У нас багато інформаторів у російській армії, не лише в російській армії, а й у їхніх політичних колах та в їхньому керівництві. У листопаді ми вже знали про наміри росіян, і ви бачите, що все вийшло. Щодо дати, то вона змінювалася кілька разів", - наголосив він.

Також, за його словами, Україна має багато інформаторів у чеченських лавах.

"Щойно вони починають готувати якусь операцію, ми знаємо про це від наших інформаторів", - сказав Буданов.