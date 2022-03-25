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17:01 25.03.2022

Швейцарія з вечора п'ятниці впроваджує повним обсягом санкції проти РФ, раніше схвалені ЄС у четвертому санкційному пакеті - заява

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Швейцарія з вечора п'ятниці впроваджує повним обсягом санкції проти РФ, раніше схвалені ЄС у четвертому санкційному пакеті - заява

Влада Швейцарії впроваджує повним обсягом санкції проти Росії, які раніше схвалив ЄС у межах четвертого санкційного пакету, через ситуацію навколо України, йдеться у заяві швейцарського уряду.

У ньому наголошується, що обмеження набувають чинності у п'ятницю о 23:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом).

У заяві зазначається, що йдеться про заборону на експорт "товарів і послуг для російської енергетичної сфери". Крім того, впроваджується заборона на товари із заліза та сталі з Росії, а також на експорт до РФ предметів розкоші.

Згідно із заявою, у фінансовій сфері заборонено "транзакції з визначеними (російськими - ІФ) державними компаніями", а також "участь у компаніях, що працюють в енергетичній сфері, надання кредитів або інших фінансових ресурсів таким компаніям".

Отже, наголошується в документі, Швейцарія продовжує впроваджувати проти РФ ті самі заходи, які затверджує Євросоюз.

Водночас у заяві зазначено, що влада Швейцарії ухвалила рішення не вживати за ЄС заходів щодо припинення діяльності низки російських ЗМІ, зокрема Sputnik і Russia Today.

Раніше цього тижня ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій щодо РФ. Він передбачав заборону на експорт до Росії предметів розкоші. Під заборону потрапили автомобілі вартістю понад 50 тис. євро та мотоцикли дорожчі за 5 тис. євро, аксесуари та запчастини до них, музичні інструменти дорожчі за 1500 євро, предмети мистецтва та антикваріат; екіпірування для гірських лиж, гольфу, підводного плавання та вітрильного спорту; різноманітні більярди та аксесуари до них, електронна техніка, відеоігри, столове срібло та фарфор, килими, різноманітний одяг тощо.

Крім того, санкції ЄС передбачають заборону на імпорт із РФ частини сталеливарної продукції, заборону на привласнення кредитно-рейтинговими агентствами ЄС рейтингів Росії та російським компаніям, а також заборону надання рейтингових послуг російським клієнтам.

Новими санкціями також було заборонено транзакції з низкою держкомпаній та інвестиції у сфері енергетики РФ, проте винятки зробили для мирного атома і транспортування енергоресурсів до ЄС. Окрім цього, до санкційних списків було внесено дев'ять компаній, пов'язаних з обороною промисловістю РФ.

Теги: #рф #санкції #швейцарія
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