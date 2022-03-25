Розмови про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності - ЗСУ

Чутки про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності, повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

"Чи є у противника сили? Звісно, є. Всі ці гучні заяви про те, що у них закінчуються ракети - за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що все не так. Противник активно веде вогонь, особливо з військової інфраструктури, наших військових об'єктів", - сказав Грузевич на брифінгу в українському медіацентрі в Києві в п'ятницю.

Він зазначив, що противник наразі змінив тактику і відслідковує українські засоби протиповітряної оборони, повітряних сил та українську артилерію.

"Я сміливо вже можу заявити - він цього боїться. Тільки за сьогоднішню ніч знищено три танки, з десяток бойових машин. Майже півсотні підтверджених російських загарбників уже знищено", - розповів Грузевич.

Він також зазначив, що ЗСУ мають інформацію, що Росія здійснює мобілізацію в Дагестані, підтягує свіжі сили.

"Але ви ж розумієте, щоб вони опинилися біля Києва потрібен час. З повітря ці сили не з'являться. Сили в нього ще є, повірте мені, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію", - додав Грузевич.