Щоб захопити Київ, ворогові потрібно в 3-5 разів більше сил, ніж він має зараз, - ЗСУ

Серед стратегічних цілей РФ є захоплення Києва, проте в найближчі тижні цього не станеться у зв'язку з недостатньою кількістю сил у ворога, повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

"Така ймовірність у їхніх планах існує, але в найближчі тижні цього не станеться. Він (ворог - ІФ) не має сил. Він наразі здійснює переміщення, накопичення, підтягує логістику, намагається ввести свіжі сили. Серед стратегічних цілей - захопити столицю - у нього в планах це є, але на сьогодні сил і засобів у нього недостатньо", - сказав Грузевич на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі в Києві у п'ятницю.

За його словами, стійка оборона Києва, бойовий порядок і активні дії українських військових роблять захоплення Києва ворогом майже неможливим.

"Щоб захопити столицю, потрібно мати в три, а то і в п'ять разів більше сил, ніж він має зараз", - наголосив Грузевич.