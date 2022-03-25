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14:58 25.03.2022

Рада Бюро міжнародної системи "Зелена картка" дала роз'яснення для українських водіїв, які перебувають за кордоном

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Рада Бюро міжнародної системи "Зелена картка" дала роз'яснення для українських водіїв, які перебувають за кордоном

Рада Бюро міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" підготувала загальносистемне інформаційне повідомлення для водіїв українських транспортних засобів, що в'їжджають на територію інших країн, з базовою інформацією про правила обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та особливості прикордонного страхування, повідомляється на сайті Моторного (транспортного ) страхового бюро України.

Зокрема, водії зареєстрованих в Україні транспортних засобів мають впевнитись у наявності страхування цивільно-правової відповідальності, а саме, чинного поліса "Зелена картка", виданого українською страховою компанією, надрукованого на зеленому або білому папері чи в електронному форматі (у мобільному телефоні, ноутбуці, планшеті тощо). Бюро рекомендує його роздрукувати для виконання вимог місцевого законодавства.

У разі відсутності "Зеленої картки", необхідно придбати поліс прикордонного страхування, який надає обов'язкове страхове покриття, яке вимагає країна відвідання. Придбати його можна під час в'їзду на територію іноземної країни, заздалегідь уточнивши, чи є на кордоні пункти їх продажу.

Якщо на кордоні немає пунктів продажу полісів прикордонного страхування, необхідно проконсультуватися з прикордонними органами, де можна його придбати. Зокрема, це можна зробити на сайті страхових компаній, на сайті Бюро "Зелена картка" країни відвідування.

Поліси прикордонного страхування видають терміном від 15 днів до року.

Під час в'їзду та придбання поліса прикордонного страхування на території країни, що є членом Європейської економічної зони та Швейцарії, він буде дійсним на території всіх країн, що входять до об'єднання.

Після закінчення дії поліса "Зелена картка" або поліса прикордонного страхування, транспортний засіб буде вважатися незастрахованим, у зв'язку з цим необхідно придбати новий поліс прикордонного страхування в країні, в якій ви перебуваєте в цей час, або купити нову "Зелену картку" в українській страховій компанії

У повідомленні також наголошується, що "якщо ви плануєте залишатися в певній країні на довший період, можливо, виникне потреба перереєструвати ваш транспортний засіб у цій країні. Будь ласка, проконсультуйтеся з національними органами такої країни щодо умов та процедур перереєстрації".

Теги: #транспорт #водії #зелена_картка
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