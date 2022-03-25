У результаті обстрілу стався спалах на нафтобазі у Київській області

У результаті обстрілу стався спалах на нафтобазі села Калинівка Київської області, повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.

"24 березня близько 20:00 у с. Калинівка Фастівського району в результаті обстрілу сталося влучання боєприпасів в нафтобазу з подальшим загорянням", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

"Станом на 6 годину 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів у межах обвалення резервуарного парку нафтобази. Загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає", - зазначають у ДСНС.