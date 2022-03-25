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07:22 25.03.2022

"Метінвест" перерахував $500 тис. на підтримку Сил територіальної оборони Запоріжжя

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"Метінвест" перерахував $500 тис. на підтримку Сил територіальної оборони Запоріжжя

Гірничо-металургійна група "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова перерахувала $500 тис. до цільового благодійного фонду на закупівлю захисної амуніції та аптечок для Сил територіальної оборони Запоріжжя.

"Об'єднуючись задля відстоювання незалежності України та українців, ми наближаємо перемогу. Армія та Сили територіальної оборони захищають мирне населення, а ми намагаємось захистити та підтримати їх у боротьбі за суверенітет держави, нашу свободу та незалежність", - наголосив керівник Центру координації гуманітарної місії " у Запоріжжі, генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, якого цитує пресслужба меткомбінату.

При цьому наголошується, що Фонд Вадима Новинського також перерахував $500 тис. на підтримку Сил запорізької тероборони.

Сукупні внески, перераховані до цільового благодійного фонду Запоріжжя, будуть спрямовані на закупівлю бронежилетів, куленепробивних шоломів та медичних аптечок стандарту НАТО для захисників.

Згідно з пресрелізом, група "Метінвест" з перших днів війни підтримує Збройні сили України та Сили територіальної оборони у містах присутності компанії. З початку бойових дій зі сталі "Метінвесту" виготовлено понад 35 тис. протитанкових їжаків, а також шиповані ланцюги проти колісної техніки та протидесантні їжаки. За підтримки компанії продовжується будівництво фортифікаційних споруд міста. Підприємства "Метінвесту" надають важку спецтехніку та автомобільний транспорт для потреб захисників, а також пальне, акумулятори та рації.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи. Зокрема, у Болгарії знаходиться завод Promet Steel потужністю 500 тис. тонн металопрокату на рік, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider сумарною потужністю 1,2 млн тонн на рік. У Великій Британії компанії належить завод Spartan UK, який може випускати 200 тис. тонн сталевого прокату на рік.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського, які спільно управляють компанією.

 

 

Теги: #підтримка #метінвест #тероборона
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