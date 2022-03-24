Байден сподівається, що Китай не допомагатиме Росії, що опинилася під санкціями

Президент США Джо Байден повідомив, що сподівається, що Китай не допомагатиме РФ у війні проти України, оскільки Пекін розуміє, що його економічне майбутнє набагато тісніше пов'язано із Заходом, ніж із Росією.

"Я думаю, що Китай розуміє, що його економічне майбутнє набагато тісніше пов'язане із Заходом, ніж із Росією. Тому я сподіваюся, що він не буде залучений", - сказав Байден на пресконференції в Брюсселі в четвер.

Байден додав, що він мав дуже відверту розмову з главою КНР Сі Цзіньпіном.

"Я не погрожував, але я чітко заявив йому, щоб переконатися, що він розуміє наслідки, якщо він допомагатиме Росії, як повідомлялося і як очікувалося. Я не погрожував, але відзначив кількість американських і закордонних корпорацій, які вийшли з Росії в результаті їхньої варварської поведінки", - розповів президент.

Байден сказав, що знає про інтерес Сі Цзіньпіна до того, щоб мати економічні зв'язки та економічне зростання з Європою і США, тому зауважив главі КНР, що він зазнає для себе значного ризику, якщо вирішить підтримати Росію.