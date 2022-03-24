США дадуть відповідь РФ у разі застосування хімічної зброї в Україні - Байден

США нададуть відповідь, якщо президент Росії Владімір наважиться застосувати хімічну зброю в Україні, повідомив президент США Джо Байден.

"Ми відповімо, якщо він застосує її. Природа відповіді залежатиме від природи застосування", - сказав Байден на пресконференції у Брюсселі в четвер.

Президент зазначив, що не ділитиметься даними розвідки щодо того, чи є реальний ризик застосування РФ хімічної зброї в Україні.

Водночас на запитання про те, чи приведе російська хімічна зброя до військової відповіді з боку НАТО, Байден зазначив, що НАТО "ухвалить це рішення миттєво".