Мінкультури відкрило мультивалютний благодійний рахунок для підтримки культури та медіа в Україні

Міністерство культури та інформаційної політики відкрило мультивалютний благодійний рахунок для підтримки культури та медіа в Україні.

"Кошти, зібрані на благодійний рахунок, будуть спрямовані на охорону, евакуацію, оцифрування, захист і збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та мистецтва, креативних індустрій, телебачення та радіомовлення, що постраждали, були пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій під час збройної агресії проти України", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що вся інформація про надходження коштів на благодійний рахунок, а також звітність щодо їх використання буде відображатись на вебсайті Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти: https://arts.gov.ua/donate/

З деталями рахунку можна ознайомитись за посиланням