Події

08:57 24.03.2022

Трьох дітей госпіталізовано в результаті гри з вибухонебезпечним предметом та його вибуху в Мелітопольському районі Запорізької області, один у реанімації

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Трьох дітей госпіталізовано в результаті гри з вибухонебезпечним предметом та його вибуху в Мелітопольському районі Запорізької області, один у реанімації

Троє дітей постраждали та госпіталізовані в результаті гри з вибухонебезпечним предметом та подальшої його детонації в Мелітопольському районі Запорізької області, один із постраждалих перебуває в реанімації, повідомили у ДСНС.

"У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків 2007 р.н., 2008 р.н., 2009 р.н. знайшли вибухонебезпечний предмет та грали з ним, в результаті чого стався вибух. Дітей госпіталізували до лікарні. Один із підлітків перебуває в реанімації", - повідомляє пресслужба відомства у фейсбуку в четвер уранці.

Рятувальники звертаються до батьків із закликом контролювати дозвілля своїх дітей, а також нагадують про правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

"Звертаємось до батьків – контролюйте дозвілля своїх дітей, не залишайте без нагляду малюків! Розкажіть про небезпеку вибухонебезпечних та підозрілих предметів! У разі виявлення негайно телефонуйте до оперативних служб за телефонами: 101, 102, надавши інформацію про характерні ознаки предмета; зону інших людей та обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів чи ДСНС України", – йдеться у зверненні ДСНС регіону.

Як повідомлялося, фахівці Асоціації саперів України разом із оператором протимінної діяльності Demining Solutions з початком широкомасштабної агресії РФ проти України до 22 березня нарахували понад 83 тис. кв. км небезпечних територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

 

 

 

Теги: #діти #мелітополь #вибухівка
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