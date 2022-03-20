У Житомирській області в результаті авіаудару травмовано три особи, пошкоджено 13 будівель

У населених пунктах Коростенського району Житомирської області в результаті авіаудару поранено 3 особи, пошкоджено 13 будівель, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"20 березня в Житомирській області, внаслідок авіаудару по населених пунктах Коростенського району, сталося пошкодження 13 будівель. Попередньо травмовано троє людей. Пожежі, що виникли в результаті обстрілів, ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель", - написала пресслужба в телеграм-каналі в неділю.