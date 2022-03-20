Зеленський: Я готовий до переговорів із Путіним, але їх провал може призвести до третьої світової війни

Українська сторона готова до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я готовий до переговорів із ним. Я був готовий протягом останніх двох років. І я гадаю, що без переговорів ми не зможемо покласти край цій війні. Я гадаю, що ми маємо використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість переговорів, можливість поговорити з Путіним. Але якщо ці спроби не увінчаються успіхом, це означатиме, що це третя світова війна", - заявив Зеленський.

При цьому він наголосив, що Україна за жодних умов не може поступитися своєю територіальною цілісністю.

"Жодних компромісів, пов'язаних із нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ, вони не зустрічали російських солдатів букетом квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках", - зазначив Зеленський.