Події

10:16 20.03.2022

На Харківщині під обстрілами поліцейські евакуювали майже 200 дітей та їхніх батьків із території Золочівської громади

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На Харківщині під обстрілами поліцейські евакуювали майже 200 дітей та їхніх батьків із території Золочівської громади

Поліцейські полку поліції особливого призначення ГУ НП у Харківській області евакуювали майже 200 дітей та їхніх батьків (жителів Золочівської громади), які переховувалися у підвалах школи та дитячого садка, оскільки поряд відбувалися бойові дії.

"Поліцейські полку поліції особливого призначення ГУ НП у Харківській області два дні під обстрілами російських окупантів вивозили жителів Золочівської громади", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Дітей і батьків привезли до Богодухівської територіальної громади, де їм надають допомогу волонтери.

Теги: #україна #евакуація #харківщина
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