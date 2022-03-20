На Харківщині під обстрілами поліцейські евакуювали майже 200 дітей та їхніх батьків із території Золочівської громади

Поліцейські полку поліції особливого призначення ГУ НП у Харківській області евакуювали майже 200 дітей та їхніх батьків (жителів Золочівської громади), які переховувалися у підвалах школи та дитячого садка, оскільки поряд відбувалися бойові дії.

"Поліцейські полку поліції особливого призначення ГУ НП у Харківській області два дні під обстрілами російських окупантів вивозили жителів Золочівської громади", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Дітей і батьків привезли до Богодухівської територіальної громади, де їм надають допомогу волонтери.