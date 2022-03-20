Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС

Піротехніки Білої Церкви (Київська обл.) у суботу, 19 березня, вивезли і знищили авіаційну ракету Р-27, яка не розірвалася, повідомили в ДСНС.

"На Київщині 19 бeрeзня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувальних загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області м. Біла Церква було транспортовано та знищено на спеціальному підривному майданчику авіаційну ракету Р-27", - зазначено у повідомлені.