Події

10:05 20.03.2022

Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС

1 хв читати
Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС

Піротехніки Білої Церкви (Київська обл.) у суботу, 19 березня, вивезли і знищили авіаційну ракету Р-27, яка не розірвалася, повідомили в ДСНС.

"На Київщині 19 бeрeзня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувальних загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області м. Біла Церква було транспортовано та знищено на спеціальному підривному майданчику авіаційну ракету Р-27", - зазначено у повідомлені.

 

Теги: #ракета #україна #київська #знищення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 20.03.2022
На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних – голова ОВА

На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних – голова ОВА

10:18 20.03.2022
Голова Чернігівської обладміністрації повідомив про обстріл Ніжина

Голова Чернігівської обладміністрації повідомив про обстріл Ніжина

10:16 20.03.2022
На Харківщині під обстрілами поліцейські евакуювали майже 200 дітей та їхніх батьків із території Золочівської громади

На Харківщині під обстрілами поліцейські евакуювали майже 200 дітей та їхніх батьків із території Золочівської громади

10:00 20.03.2022
Стефанчук закликає парламентарів усіх країн закликати свої уряди закрити небо над Україною

Стефанчук закликає парламентарів усіх країн закликати свої уряди закрити небо над Україною

09:53 20.03.2022
В Україні з початку повномасштабної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені – Офіс генпрокурора

В Україні з початку повномасштабної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені – Офіс генпрокурора

09:51 20.03.2022
В Україні в неділю працюватимуть сім "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, Київської та Харківської областей – Верещук

В Україні в неділю працюватимуть сім "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, Київської та Харківської областей – Верещук

09:43 20.03.2022
Українські військові запобігли спробі російських ДРГ проникнути до Харкова – Синєгубов

Українські військові запобігли спробі російських ДРГ проникнути до Харкова – Синєгубов

09:35 20.03.2022
У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12, де переховувалися майже 400 городян

У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12, де переховувалися майже 400 городян

09:23 20.03.2022
Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні - глава МЗС

Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні - глава МЗС

09:20 20.03.2022
Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля - Міненрего

Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля - Міненрего

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні з початку повномасштабної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені – Офіс генпрокурора

У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12, де переховувалися майже 400 городян

Українські військові утримують оборону на всіх напрямках, завдаючи противнику серйозних втрат

Троє людей загинули, з них двоє дітей, ще двоє постраждали в результаті обстрілів Рубіжного за минулу добу

Російські окупанти свідомо створюють умови для гуманітарної кризи з метою примусу населення до колабораціонізму – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

З Маріуполя за минулий тиждень виїхало понад 39 тис. осіб на приватному транспорті - міськрада

Ніч у Києві була спокійною, працює інфраструктура, транспорт і магазини

Прикордонники викрили невідомих, які підкидають цінні гаджети з маячками на позиції ЗСУ у Маріуполі для коригування вогню супротивника – ДПСУ

У центральній частині Рубіжного триває зачистка від окупантів

У результаті нічного ворожого обстрілу лише в одному районі Харкова загинуло 5 цивільних, серед них дитина

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 469,7 млн

За добу харківські рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж, піротехніки відпрацювали 27 адрес

Глава Луганської ОВА: За добу евакуювали 670 людей, з 24 лютого – 12,5 тис.

Прем'єри Індії та Японії закликали до дипломатичного врегулювання ситуації в Україні

Із Сум евакуювали 71 вихованця спеціалізованого будинку дитини

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА