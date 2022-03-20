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09:51 20.03.2022

В Україні в неділю працюватимуть сім "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, Київської та Харківської областей – Верещук

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В Україні в неділю працюватимуть сім "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, Київської та Харківської областей – Верещук

Сім гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів та доставки гуманітарної допомоги погоджено в Україні на неділю, 20 березня, вони працюватимуть у Київській та Харківській областях, а також із м. Маріуполя Донецької області до Запоріжжя через Бердянськ Запорізької області, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"На сьогодні погоджено сім гуманітарних коридорів. Донецька область – з м. Маріуполя до м. Запоріжжя. Автобуси для маріупольців очікуватимуть на площі перед міським спорткомлексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. У Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються маршрутом до Запоріжжя", - сказала Верещук у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі Офісу президента.

За її словами, також організовано транспортування до Бердянська та Запоріжжя для маріупольців, які доберуться пішки до смт Мангуш Донецької області на захід від Маріуполя.

На Київщині працюватимуть гуманітарні коридори із сіл Бобрик і Тарасівка до м. Броварів, звідки виїдуть евакуаційні автобуси. З м. Бородянки працюватиме "зелений коридор до м. Білої Церкви".

"Харківська область – з м. Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі для м. Вовчанська та селищ Рогань та Нова Рогань", - розповіла Верещук, уточнивши, що такими вантажами будуть продукти харчування та медикаменти.

 

Теги: #україна #війна #маріуполь #зеленийкоридор
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