Події

09:23 20.03.2022

Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні - глава МЗС

2 хв читати
Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні - глава МЗС

Позиція Китаю щодо України ґрунтується на його власних оцінках, він не приймає обвинувачення, що лунають з-за кордону, на його адресу і відкидає всі спроби чинити тиск на Пекін, заявив міністр закордонних справ КНР Ван І.

"Китай продовжуватиме виносити незалежні судження, засновані на суті самого питання, об'єктивним і справедливим чином. Ми ніколи не приймемо жодного зовнішнього примусу і тиску, і ми також виступаємо проти будь-яких необґрунтованих звинувачень та підозр на адресу Китаю", - наводить МЗС КНР слова дипломата китайським журналістам.

У повідомленні наголошується, що під час бесіди з президентом США Джозефом Байденом голова КНР Сі Цзіньпін роз'яснив позицію Китаю, "і найважливіше послання полягає в тому, що Китай завжди був силою підтримки миру в усьому світі" і послідовно виступав "за підтримку миру та протистояння війні".

Як сказав Ван І, Сі Цзіньпін заявив Байдену, що "всі сторони повинні спільно сприяти діалогу та переговорам між сторонами, щоб якнайшвидше припинити бойові дії, уникнути жертв серед цивільного населення та запобігти гуманітарній кризі". Довгострокове рішення, за його словами, полягає в тому, щоб "відмовитися від менталітету холодної війни, не вступати до групової конфронтації і справді сформувати збалансовану, ефективну та стійку структуру регіональної безпеки, щоб можна було досягти довгострокової стабільності на європейському континенті".

Ван І наголосив, що позиція Китаю "об'єктивна і справедлива, вона відповідає побажанням більшості країн".

"Час доведе, що Китай, займаючи таку позицію, перебуває на правильному боці історії", - наголосив глава МЗС КНР.

Теги: #китай #україна #мзс #позиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 25.06.2022
До середини липня США поставлять в Україну ще чотири РСЗВ

До середини липня США поставлять в Україну ще чотири РСЗВ

07:59 25.06.2022
ЗС України зупинили наступ ворога під Бахмутом

ЗС України зупинили наступ ворога під Бахмутом

07:15 25.06.2022
Росія вже програла війну, заявляє держсекретар США

Росія вже програла війну, заявляє держсекретар США

07:02 25.06.2022
США нададуть Україні 18 патрульних катерів для захисту та контролю чорноморського узбережжя

США нададуть Україні 18 патрульних катерів для захисту та контролю чорноморського узбережжя

06:59 25.06.2022
Втрати ворога за п'ятницю склали 46 осіб о/с і 10 одиниць техніки

Втрати ворога за п'ятницю склали 46 осіб о/с і 10 одиниць техніки

06:56 25.06.2022
Держсекретар США: Перевірка Росією українських кораблів не має сенсу

Держсекретар США: Перевірка Росією українських кораблів не має сенсу

06:53 25.06.2022
"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи знизився - до $925 млн

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи знизився - до $925 млн

06:50 25.06.2022
Франція розпочала сім проваджень щодо воєнних злочинів РФ в Україні

Франція розпочала сім проваджень щодо воєнних злочинів РФ в Україні

06:48 25.06.2022
Зеленський звернувся до учасників антиурядового мітингу в Грузії: Ви стоїте на шляху до ЄС, дійте і ми вам допоможемо!

Зеленський звернувся до учасників антиурядового мітингу в Грузії: Ви стоїте на шляху до ЄС, дійте і ми вам допоможемо!

20:38 24.06.2022
Москву бісить той факт, що Україна буде членом ЄС – Кулеба

Москву бісить той факт, що Україна буде членом ЄС – Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кличко вимагає від правоохоронців розслідувати дії пранкера, який спілкувався від його імені з мерами двох європейських столиць

По Житомирській області ворог запустив близько 30 ракет, загинув військовий, ще один поранений

ЗС України зупинили наступ ворога під Бахмутом

Ми маємо цінувати та пишатися отриманням Україною статусу кандидата в ЄС

Виконання Україною рекомендацій ЄК важливе для переходу до початку переговорів про вступ країни до ЄС, у Києві налаштовані рухатися цим шляхом

ОСТАННЄ

Зеленський звільнив послів у Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані

Кличко вимагає від правоохоронців розслідувати дії пранкера, який спілкувався від його імені з мерами двох європейських столиць

Російські війська вранці обстріляли Миколаїв і область, в Костянтинівській громаді одна людина поранена

Ракетні удари з території Білорусі є масштабною провокацією РФ для подальшого втягування Білорусі у війну проти України - ГУР

Поліція розслідує стрілянину в нічному клубі Осло, розцінює напад як теракт

Російські війська обстріляли автомобіль з волонтерами на деокупованій частині Херсонської області

На Хмельниччині українські військові збили дві російські ракети, травмованих немає

В ОПУ назвали випущені за ніч 48 російських ракет спробою залякати Україну і викликати панічні настрої

У Курахівській громаді під ворожі обстріли потрапила місцева ТЕС, в Авдіївці обстріляно медзаклад

Українська ППО під час масованого обстрілу Житомирської області з боку Білорусі збила близько 10 ворожих ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА