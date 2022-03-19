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21:36 19.03.2022

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 20 березня з Києва, Харкова, Дніпра та інших міст

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"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 20 березня з Києва, Харкова, Дніпра та інших міст

"Укрзалізниця" оновила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня, йдеться у повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Із Києва призначено поїзди:

- о 8:00 "Дарницький вокзал - Львів";

- о 17:00 "Дарницький вокзал - Львів";

З Харкова вирушать потяги:

- о 8:00 "Харків - Львів";

- о 11:30 №229/230 "Харків – Ужгород";

З Дніпра додано поїзд:

– на 20:00 №234/233 "Дніпро – Чоп".

З Краматорська призначено поїзди:

- на 13:00 №267/266 "Краматорськ – Львів";

- о 16:00 №269/268 "Краматорськ - Львів".

Додаткові рейси також вирушать з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

"Укрзалізниця наголошує, що актуальний графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com".

 

Теги: #евакуація #розклад #укрзалізниця
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