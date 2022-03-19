Порошенко закликав українців утриматися від політичних дискусій: Ми сильні, поки ми єдині

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко закликав громадян тимчасово утриматися від політичних дискусій та бути єдиними під час війни з Росією.

"Засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах. Закликаю всіх до стриманості. Усі, хто володіє словом, повинні бити в одну мету – в Кремль", - написав Порошенко у фейсбуці в суботу.

Він зазначив, що принцип внутрішньополітичної єдності під час війни для України непохитний.

"Ми сильні, поки єдині. Ворог у нас сьогодні один – путінська росія. Спільними зусиллями маємо захищати Україну, забувши про будь-які старі розбіжності. Багато хто втомився, емоційно виснажився. У когось спонтанно написався недоречний пост чи зірвалася з вуст непродумана заява. А далі як у тій приказці: "слово за слово, чем-то по столу". І провокується внутрішнє протистояння, яке точно не працює на Україну", - підсумував Порошенко.