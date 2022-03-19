Події

19:37 19.03.2022

Росія намагається окупувати не лише сухопутну територію України, а й акваторію Чорного та Азовського морів

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Росія намагається окупувати не лише сухопутну територію України, а й акваторію Чорного та Азовського морів

Спроби морського та інформаційного піратства, які здійснюються Росією, свідчать про те, що Москва намагається окупувати не лише сухопутну територію України, а й акваторію Чорного та Азовського морів, заявили у Міністерстві оборони України.

"ВМС ЗС України щодо ситуації, у північно-західній частині Чорного моря та повідомлень, які розповсюджує РФ у вигляді прибережних повідомлень: Зазначена морська ділянка є зоною відповідальності України і розповсюджувати відповідні повідомлення на цій ділянці, згідно чинного міжнародного законодавства, має право виключно наша країна", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у телеграмі в суботу.

У ньому уточнюється, що повідомлення забезпечується через станцію "НАВТЕКС Одеса", яка є єдиним легітимним інформаційним джерелом.

"Чергові спроби морського та інформаційного піратства на морі з боку РФ, яка розповсюджує дезінформацію через свої радіостанції НАВТЕКС є лише підтвердженням загально відомої та доведеної тези, що росія є країною-окупантом, яка вкотре намагається окупувати не тільки сухопутну територію України а й акваторію Чорного і Азовського морів", - наголошують у Міноборони.

Там додають, що ще більше цивілізований світ дивує апелювання РФ до Гаазької конвенції 1907 року "Про встановлення підводних мін, що автоматично детонують від дотику", яку РФ, як і царська Росія, не підписала і не ратифікувала.

"Особливо враховуючи той факт, що створення вказаної конвенції є наслідком порушення росією законів та звичаїв війни під час Російсько-Японської війни 1905 року та зловживання застосуванням морських мін. Але всі ми пам’ятаємо, чим та війна для росії завершилася і зробимо все, щоб довести до такого самого фіналу і цю війну – ганебного програшу і нищівної поразки нащадків недоімперії - росії", - підсумували в Міноборони.

Раніше у РФ заявили, що Україна нібито встановила мінні загородження у західній частині Чорного моря.

 

 

 

Теги: #мінування #чорне_море
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