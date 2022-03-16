Події

21:41 16.03.2022

Херсонська облпрокуратура відкрила справу через заклики до набору в окупаційну "поліцію" області

2 хв читати

Розслідування за фактом колабораційної діяльності розпочато у зв'язку із закликами, що з'явилися, до набору в окупаційну "поліцію" в містах Херсонської області, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора в середу.

"Військовослужбовці збройних сил РФ спільно з низкою громадян України поширювали в містах Каховка, Нова Каховка та Таврійськ від імені псевдо військово-цивільної адміністрації заклики про набір до "нової" окупаційної поліції міста. У зверненні, виконаному на бланку з гербом держави-окупанта російською мовою, йшлося, що підрозділи української поліції нібито втекли, а тим, хто вступив до лав новостворених правоохоронних органів, обіцяли різного роду преференції.

В Офісі генпрокурора нагадують, що 15 березня набула чинності ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), яка дозволить притягати до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюватимуть із державою-агресором. Санкція за скоєння злочину передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. І вже 16 березня Херсонська обласна прокуратура внесла до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом організації та проведення заходів щодо здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією (ч.6 ст.111-1 КК).

Наразі встановлюються всі причетні до скоєння злочину особи. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ у Херсонській області.

"Органи прокуратури України фіксують усі випадки співпраці з державою-агресором, особливо посадових осіб органів місцевого самоврядування, державної влади чи правоохоронних органів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3225

Теги: #справа #поліція #окупація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 14.03.2022
Нардепи пропонують поширити закон про правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, захоплені РФ після 24 лютого

Нардепи пропонують поширити закон про правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, захоплені РФ після 24 лютого

17:25 13.03.2022
Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, зайві будуть прибрані - Монастирський

Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, зайві будуть прибрані - Монастирський

12:21 13.03.2022
Офіс генпрокурора: відкрито справи за фактами обстрілів Святогірської Лаври та евакуаційного поїзда в Донецькій області

Офіс генпрокурора: відкрито справи за фактами обстрілів Святогірської Лаври та евакуаційного поїзда в Донецькій області

09:42 13.03.2022
Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити "народну республіку" у Херсоні

Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити "народну республіку" у Херсоні

12:14 11.03.2022
За фактом авіаудару по Дніпру відкрито справу – Офіс генпрокурора

За фактом авіаудару по Дніпру відкрито справу – Офіс генпрокурора

22:41 07.03.2022
Правоохоронці Дніпропетровщини евакуювали з Харкова ще 300 людей – Нацполіція

Правоохоронці Дніпропетровщини евакуювали з Харкова ще 300 людей – Нацполіція

19:34 07.03.2022
У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник глави МВС

У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник глави МВС

19:10 07.03.2022
У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник голови МВС

У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник голови МВС

12:47 07.03.2022
Обстріл Харківського фізико-технічного інституту російськими "Градами" розслідується як екоцид - прокуратура

Обстріл Харківського фізико-технічного інституту російськими "Градами" розслідується як екоцид - прокуратура

23:39 06.03.2022
КОРД знищив два ворожі танки в Київській області

КОРД знищив два ворожі танки в Київській області

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков закликає жителів ОРДЛО та Криму ухиляться від примусової мобілізації, або переходити на бік української армії

Війна в Україні забрала життя мінімум 726 цивільних, ще 1174 поранені – ООН

Нова допомога США Україні містить 800 протиповітряних комплексів Stinger та 2000 Javelin - Білий дім

Під завалами обстріляного гуртожитку в Чернігові виявили тіла 5 загиблих, зокрема 3 дітей – ДСНС

Російські окупанти обстріляли кілька приватних будинків у Подільському районі Києва, пошкоджено газопровід низького тиску – Кличко

ОСТАННЄ

У Волинській області з 17 березня відновлюють продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв

Регламентний комітет Ради закликав депутатів, які перебувають за межами України, перерахувати свої зарплати до Фонду допомоги ЗСУ

Артилерія ЗС України знищила командний пункт і один із пунктів забезпечення армії РФ – головнокомандувач ЗСУ

Leroy Merlin відключив українську "дочку" від корпоративної системи зв'язку

У СБУ спростували заяви Міноборони РФ про нібито підготовку провокації із застосуванням отрут

Резніков закликає жителів ОРДЛО та Криму ухиляться від примусової мобілізації, або переходити на бік української армії

Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, щоб причетні до бомбового удару по драмтеатру в Маріуполі були покарані - МЗС

У Чернігівській області вдалося знищити склад боєприпасів і паливозаправники окупантів - Міноборони

Війна в Україні забрала життя мінімум 726 цивільних, ще 1174 поранені – ООН

Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak – Воллес

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА