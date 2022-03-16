У СБУ спростували заяви Міноборони РФ про нібито підготовку провокації із застосуванням отрут

Заяви Міністерства оборони РФ про нібито підготовку Службою безпеки України провокації проти мирних жителів із застосуванням отруйних речовин є "фейком" з метою відвернути увагу від своїх військових злочинів, зазначають у пресслужбі.

"Офіційно наголошуємо, що СБУ навіть у теорії не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. Тому що ми не діємо методами окупантів! Наше завдання – захист України. І ми його вдало виконуємо разом із усім народом", - повідомляється у телеграм-каналі СБУ в середу.

У відомстві наголошують, що тези щодо "провокації СБУ" з'явилися після того, як російські окупанти обстріляли колону мирних жителів біля Маріуполя Донецької області та скинули бомбу на будівлю міського драматичного театру, де ховалися сотні мешканців міста, жінок та дітей.

"Тому очевидно, що подібні заяви загарбників – лише спроба відвернути увагу від чергового військового злочину. Але жодні фейки не перекриють геноцид цивільних мешканців та гуманітарну катастрофу в Маріуполі, який руйнують російські ракети та бомби", - йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що окупанти обов'язково відповідатимуть за свої звірства і що зроблять усе, щоб суд над ними відбувся в Маріуполі.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3921