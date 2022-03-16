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21:13 16.03.2022

Резніков закликає жителів ОРДЛО та Криму ухиляться від примусової мобілізації, або переходити на бік української армії

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Резніков закликає жителів ОРДЛО та Криму ухиляться від примусової мобілізації, або переходити на бік української армії

Міністр оборони Олексій Резніков закликає жителів окупованих територій Донбасу та Криму ухилятися від насильницької мобілізації, а якщо не вдається, то шукати спосіб перейти на бік української армії.

"Закінчується третій тиждень героїчної оборони проти повномасштабного російського вторгнення. Ситуація залишається непростою. Особливо – на півдні та сході. Але наші захисники і захисниці все частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту – від Київщини і Миколаївщини до Луганщини. Палаючі гелікоптери ворога у Чорнобаївці на Херсонщині – це унаочнення того, що зараз відбувається з військами окупантів", - написав Резніков у соціальній мережі фейсбук.

Міністр зазначив, що влада постійно працює на рівні НАТО, ЄС, двосторонньому рівні для посилення оборони країни.

"Зараз вільний світ – україноцентричний. І ми робимо все, щоб це відчули наша армія і наш народ. Ми домовилися не повідомляти про конкретні результати. Хочу лише сказати – позитивні новини є. Першими їх дізнається ворог - на фронті від наших військових", - додав він.

Також міністр закликав громадян Росії до активного спротиву війні.

"І не постами з турецького чи ізраїльського готелю, а на вулицях російських міст – ось спосіб змінити своє місце у списку військових злочинців. Не імітуйте. Дійте", - наголосив Резніков.

Серед іншого, міністр звернувся до мешканців окремих районів Донбасу та Криму.

"Ми продовжуємо вважати вас громадянами України. Тим, хто не став колаборантом і не вчинив злочинів, нічого не загрожує. Якщо зараз вас насильно мобілізують до російського війська – робіть усе, щоб не потрапити на фронт. Тікайте, ховайтеся. Якщо ж цього не вдалося уникнути, шукайте спосіб негайно перейти на бік української армії. Ви збережете своє життя. Це - головне. З рештою розберемося потім", - написав він.

Також міністр закликав здаватися в полон тих, хто присягнув українському народу у 2014 році.

"Якщо здастеся у полон разом з технікою, надасте важливу інформацію чи допоможете захопити російських офіцерів – це буде враховано під час притягнення вас до відповідальності як суттєва пом’якшуюча обставина. Збережете життя, відбудете покарання, отримаєте шанс почати все спочатку в мирі. Тільки не зволікайте", - закликав Резніков.

Міністр також звернувся до українців, заявивши, що "Сьогодні час випробувань для наших поколінь. І ми їх проходимо дуже гідно".

Теги: #крим #заклик #резніков #ордло
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