Міжнародний суд ООН засвідчив, що вторгнення РФ в Україну не спровоковано та засновано на фейку - Кулеба

Міжнародний суд ООН у рішенні у справі "Україна проти Росії" про звинувачення у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього заявив, що не знайшов жодних ознак так званого "геноциду" в Україні, що свідчить про те, що вторгнення Росії в Україну не спровоковано і засновано на фейку, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Важливий факт у сьогоднішньому історичному рішенні Міжнародного суду. Суд чітко заявив, що не знайшов жодних ознак того, що Путін назвав "геноцидом" в Україні як одне з виправдань свого вторгнення. Таким чином, російське вторгнення не спровоковано і засновано... на фейку. Тепер це незаперечний факт, встановлений Міжнародним судом", - написав Кулеба у твіттері в середу.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1504154532074377218?s=20&t=rXd62ibb2RM63YR4ePYkYg