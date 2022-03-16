З Авдіївки та Вугледара в середу успішно евакуювали 200 людей, зокрема 52 дитини – МВС

Понад 200 людей евакуювали з Донецької області до безпечних місць у середу, серед евакуйованих – 52 дитини, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

"Вивезення мешканців з Авдіївки та Вугледара проводилося силами співробітників поліції, ДСНС та обласної військової адміністрації. Безпосередньо з місць проведення бойових дій евакуює батальйон територіальної оборони Волновахи", - йдеться в повідомленні.

З м. Авдіївка вивезено 97 осіб, із них 25 дітей, з Вугледара – 112 осіб, зокрема 27 дітей. Мешканцям роздано 10 т питної води. Наразі евакуйовані у безпеці, передані рідним та прямують до більш мирних регіонів держави, йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/9583