Міжнародна федерація університетського спорту заборонила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях 2022 року

Міжнародна федерація університетського спорту заборонила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях 2022 року.

"Відбулося засідання керівного комітету Міжнародної федерації університетського спорту (FISU), під час якого було засуджено повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, яке відбулося за сприяння Білорусі. Комітет повідомив про рішення заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях та заходах FISU (щонайменше до кінця 2022 року)", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що керівний комітет FISU закликав РФ припинити військові дії і висловив співчуття народу України, який гине і страждає від збройної агресії Росії.

Згідно з заявою, Комітет скасував два студентські чемпіонати світу FISU, які мали відбутися в Росії та Білорусі цього року, а також Кубок світу FISU серед студентів із єдиноборств у Росії.

Комітет FISU також анонсував створення спеціалізованого фонду для надання фінансової підтримки українській університетській спортивній спільноті у розмірі EUR20 тис.

"Насамперед кошти фонду будуть спрямовані на гуманітарну підтримку України та допомогу українським спортсменам в участі у міжнародних спортивних змаганнях FISU. Ініціативу вже підтримав Швейцарський університет спорту, виділивши EUR10 тисяч на рахунок фонду", - йдеться у повідомленні.