Події

17:11 16.03.2022

ДБР передало до держбюджету $1 млн, вилучений у працівника посольства під час спроби незаконного вивезення за кордон

1 хв читати
ДБР передало до держбюджету $1 млн, вилучений у працівника посольства під час спроби незаконного вивезення за кордон

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) вилучили в одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько $1 млн під час спроби незаконно вивезти їх за кордон, кошти віддано до держбюджету України, їх може бути використано для потреб української армії, повідомляє ДБР.

"На пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби 28 лютого слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобуса, в якому було виявлено та вилучено майже EUR68 тис., понад $140 тис., понад 12 кілограмів злотих злитків, ювелірні вироби із золота, а також велику кількість цигарок. Усе це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти", - йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі.

У ДБР наголошують, що на підставі рішення суду вилучену готівку, ювелірні вироби та золото на суму близько $1 млн було конфісковано у власність держави.

"Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, та стягнув з нього штраф у розмірі 26,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/2352

Теги: #дипломат #дбр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 10.03.2022
ДБР розслідує 38 проваджень про допомогу агресору українськими чиновниками та правоохоронцями

ДБР розслідує 38 проваджень про допомогу агресору українськими чиновниками та правоохоронцями

13:48 09.03.2022
ДБР виявило десятки спроб перетину кордону чоловіками-громадянами України за нещодавно виданими паспортами РФ

ДБР виявило десятки спроб перетину кордону чоловіками-громадянами України за нещодавно виданими паспортами РФ

11:38 09.03.2022
Росіяни намагалися вивести з України близько $900 тис., майже €140 тис. готівки та старовинну ікону – ДБР

Росіяни намагалися вивести з України близько $900 тис., майже €140 тис. готівки та старовинну ікону – ДБР

10:57 03.03.2022
ДБР передало українській армії 21 автомобіль швидкої допомоги

ДБР передало українській армії 21 автомобіль швидкої допомоги

15:16 27.02.2022
ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією вживають масштабних заходів щодо виявлення російських ДРГ

ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією вживають масштабних заходів щодо виявлення російських ДРГ

15:02 11.02.2022
Коболєв повідомив ДБР про від'їзд за кордон до 5 березня

Коболєв повідомив ДБР про від'їзд за кордон до 5 березня

11:06 11.02.2022
ДБР відкрило справу щодо спроби фальсифікації розслідування ДТП за участю кортежу Ярославського

ДБР відкрило справу щодо спроби фальсифікації розслідування ДТП за участю кортежу Ярославського

11:54 07.02.2022
ДБР у рамках справи про ДТП за участю Трухіна вивчило відео з понад тисячі камер

ДБР у рамках справи про ДТП за участю Трухіна вивчило відео з понад тисячі камер

10:41 07.02.2022
ДБР викликало поліцейського як свідка у справі про ДТП за участю Трухіна

ДБР викликало поліцейського як свідка у справі про ДТП за участю Трухіна

09:21 07.02.2022
У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами можливої розтрати майже 700 млн грн

У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами можливої розтрати майже 700 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли із "Градів" людей, які евакуювалися з Маріуполя, є загиблі - Генштаб ЗСУ

Зеленський підписав закон про легалізацію віртуальних активів в Україні

У МЗС України пообіцяли повернути Крим та притягти РФ до відповідальності за всі скоєні в Україні злочини

Харківські рятувальники гасять масштабну пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

У Херсонській міськраді саморозпустилася фракція "ОПЗЖ"

ОСТАННЄ

Мінфін США сформував список із 50 росіян, санкційний контроль за якими пріоритетний

Окупанти обстріляли із "Градів" людей, які евакуювалися з Маріуполя, є загиблі - Генштаб ЗСУ

Sotheby's та Christie's вирішили не проводити "російських торгів"

Зеленський підписав закон про легалізацію віртуальних активів в Україні

За три тижні Харківщина отримала понад 200 вагонів та 100 фур гумдопомоги з інших регіонів і з-за кордону - Синєгубов

У МЗС України пообіцяли повернути Крим та притягти РФ до відповідальності за всі скоєні в Україні злочини

Харківські рятувальники гасять масштабну пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

"Укрзалізниця" в експериментальному режимі запускає регіональний поїзд Чернівці - Львів

У Херсонській міськраді саморозпустилася фракція "ОПЗЖ"

Кулеба подякував Бахрейну за гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА