ДБР передало до держбюджету $1 млн, вилучений у працівника посольства під час спроби незаконного вивезення за кордон

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) вилучили в одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько $1 млн під час спроби незаконно вивезти їх за кордон, кошти віддано до держбюджету України, їх може бути використано для потреб української армії, повідомляє ДБР.

"На пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби 28 лютого слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобуса, в якому було виявлено та вилучено майже EUR68 тис., понад $140 тис., понад 12 кілограмів злотих злитків, ювелірні вироби із золота, а також велику кількість цигарок. Усе це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти", - йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі.

У ДБР наголошують, що на підставі рішення суду вилучену готівку, ювелірні вироби та золото на суму близько $1 млн було конфісковано у власність держави.

"Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, та стягнув з нього штраф у розмірі 26,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/2352